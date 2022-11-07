Темнокожий житель Суоярви обучает детей и взрослых французскому языку
Уже четыре года в Суоярви живет Люсьен Синкпеун и воспитывает с женой двоих детей. Недавно он открыл дистанционные курсы по изучению французского языка. Сделать это удалось благодаря социальному контракту, сообщили в Минсоцзащиты РК.
Люсьен Синкпеун обучался в Петербурге, потом переехал в Карелию. В прошлом году он обратился в центр социальной работы за финансовой поддержкой на открытие собственного дела и получил ее из бюджета региона. Потом оформил статус самозанятого и ведет уроки.
Обучает школьников 4 - 8 классов, студентов 1 - 2 курсов и взрослых. На средства субсидии приобрел хороший ноутбук, учебную литературу, мебель и офисную технику. Рабочее место для дистанционных занятий обустроил у себя дома.
Среди учеников жители Карелии, Москвы, Петербурга, Люксембурга, Франции и Канады.
Напомним, в прошлом и текущем годах почти 70 жителей Суоярвского района получили финансовую поддержку на основании социального контракта. // Фото: Минсоцзащиты РК