21 июня 2022, 21:08
Общество

Без электричества завтра останется один из районов Петрозаводска

Энергетики предупредили об отключениях на четырех улицах

22 июня в районе Сулажгорского кирпичного завода планируются работы на электросетевом оборудовании, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с производством работ на линии воздушной электропередачи перерывы в электроснабжении ожидаются с 08.00 до 15.00, предупредили энергетики жителей района.

Отключения планируются в домах по улицам Сагарвская, Кутижемская и Падозерская, а также на проезде Кирпичном. Фото: vk.com/club_ores.

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новости петрозаводска
АО «ОРЭС-Петрозаводск»
Отключения
электроэнергия