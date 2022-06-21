Без электричества завтра останется один из районов Петрозаводска

22 июня в районе Сулажгорского кирпичного завода планируются работы на электросетевом оборудовании, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с производством работ на линии воздушной электропередачи перерывы в электроснабжении ожидаются с 08.00 до 15.00, предупредили энергетики жителей района.

Отключения планируются в домах по улицам Сагарвская, Кутижемская и Падозерская, а также на проезде Кирпичном. Фото: vk.com/club_ores.