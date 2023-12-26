Бесследно пропавшего 13-летнего школьника ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске ищет пропавшего без вести Арсения Ивановича Царенко. Мальчика 2010 года рождения просят помочь отыскать, сообщили в МВД Карелии.

На вид рост школьника составляет 145-150 сантиметров, он нормального телосложения.

Был одет в зеленую кофту с капюшоном, серые спортивные штаны и камуфляжные кроксы синего цвета.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Арсения, просят позвонить по телефону: 8921 455 28 85. // фото: МВД Карелии