«КСМ» предлагает выгодные условия при покупке жилья в доме «Вертикаль»

После въезда в новую квартиру всегда хочется столько всего приобрести, чтобы сделать своё новое жилье по-настоящему уютным гнёздышком. Купить новые мелочи для быта, обновить посуду, бытовую технику, текстиль…

Чтобы можно было сполна насладиться этими приятными хлопотами, в первый год ипотеки застройщик будет оплачивать Банку разницу в 6% годовых от вашего кредита, снизив ставку до 0.5 %. Со второго года и далее устанавливается ставка 6,5 %.

Предложение распространяется на все квартиры в доме «Вертикаль» на пересечении ул. Генерала Фролова и Ровио. Ставка действует при условии комплексного страхования. Сумма кредита должна составлять не более 3 млн. рублей. Первоначальный взнос - от 20% от стоимости квартиры. Срок кредита - до 30 лет.

Акция действует: с 25.05.2020 по 31.07.2020

*- сроком на 1 год с даты заключения кредитного договора.

Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено.

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ». Адрес объекта: г. Петрозаводск, пересечение ул.Генерала Фролова и Ровио. Проектная декларация размещена на наш.дом.рф.

Ипотечный продукт Банка ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия № 1000 от 08.07.2015. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

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