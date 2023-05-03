03 мая 2023, 15:01
Березы и сирени высадят на аллее в Петрозаводске
Жителей карельской столицы приглашают принять участие в экологической акции
В пятницу, 5 мая, в Петрозаводске пройдет акция по посадке деревьев. Мероприятие состоится на Древлянке, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Горожане будут высаживать березы и сирени в двух местах на Березовой аллее - около лицея №1 и в районе дома №40. К участию приглашаются все желающие.
Администрация города пообещала обеспечить участников инвентарем и посадочным материалом. Экологическая акция стартует в 16 часов. // Фото мэрии Петрозаводска