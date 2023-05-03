Чиновники оказались бессильны и обратились к родителям

Детей так и тянет на территорию бывшего Ильинского лесозавода в Олонецком районе. Юные исследователи играют на развалинах и строят «штабики».

Олонецкие чиновники огородить аварийную и опасную территорию не могут и просто перекладывают ответственность на родителей. Взрослых просят поговорить с отпрысками и объяснить, что территория бывшего предприятия - не самое удачное место для игр. Обращение администрации Ильинского сельского поселения появилось в официальном сообществе.

«Повторно просим вас обратить внимание на поведение ваших детей и провести профилактические беседы! Территория бывшего Ильинского лесозавода не место для игр! В данный момент территория не может быть ограждена до степени непроникновения, является аварийной и опасной! Дети неоднократно замечены в играх на руинированных объектах, строят шалаши!»

- говорится в тексте местных властей.

Территория принадлежат Министерству имущественных и земельных отношений. В администрации утверждают, что проводят «регулярную работу по понуждению приведения территории в надлежащий вид».

Также чиновники просят жителей Ильинского не брать там песок и щебень, не выбрасывать мусор и не разводить костры.