Белых китов сняли с квадрокоптера на севере Карелии

Белух запечатлели с квадрокоптера в Белом море. Белые киты бороздили воды всего в десяти километрах от Кеми в районе острова Студенцы. Видео опубликовал паблик «Кемпинг «Северная Карелия».

«Белухи подплывают близко к нашему острову, их можно увидеть из каждого шатра. Это белые добрые киты, они лакомятся рыбой и порой поднимаются над водой, чтобы проверить, как обстоят дела в кемпинге», - говорится в комментарии к записи.

Белухи с 1994 года занесены в Красную книгу со статусом: «Least Concern (Наименьшие опасения)». В настоящее время основная угроза белухам заключается не в интенсивном промысле, а в индустриальном освоении арктического шельфа и загрязнении среды обитания белух отходами и ядохимикатами. (фото скриншот)