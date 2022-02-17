«Белые пятна» начали убирать от снега в Петрозаводске

Снегоуборочная техника приступила к уборке «белых пятен», территорий, которые не вошли в основной контракт с «ТехРентом».

К уборке привлекли компании ООО «РБК» и ООО «Спецстрой». На уборку были выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства Карелии. Техника освободила «белые пятна» от снега в ТИЗ «Усадьба». В ближайшее время техника приступит к уборке районов «Снегири», Древлянка-7 и других территорий. Об этом в своем аккаунте сообщил сити-менеджер.

Также чиновники потребовали от подрядчика более оперативно убирать тротуары, в первую очередь в центральной части города.

Ранее Владимир Любарский признал еще одну проблему с уборкой города – вывоз снега с территории образовательных организаций. (фото pixabay.com, isakarakus)