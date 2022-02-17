Пожарные спасали людей в «загоревшемся» спа-отеле в Петрозаводске

Пожарно-тактические учения прошли в спа-отеле «Карелия» на набережной Гюллинга в Петрозаводске. По легенде в номере на первом этаже случился пожар. Огнеборцы сформировали штаб пожаротушения и звенья газодымозащитной службы.

В ходе разведки спасатели наткнулись на условных пострадавших. Их эвакуировали из опасной зоны и оказали первую помощь. Затем был ликвидирован и условный пожар.

В МЧС сообщили, что все поставленные задачи по эвакуации и спасению были выполнены. В ходе учений спасатели отработали действия по спасению и эвакуации на объекте с большим количеством людей. Огнеборцы задействовали весь арсенал пожарно-спасательной техники: оборудования и снаряжения, спасательные устройства дыхательных аппаратов, пожарные веревки, альпинисткое снаряжение и так далее.

По словам пожарных, такие учения не только повышают уровень боеготовности, но и помогают персоналу научиться алгоритму действий при различных чрезвычайных происшествиях. (фото пресс-службы МЧС по РК)