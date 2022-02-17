Люди в оранжевом и резиновых сапогах вышли на борьбу с лужами

Зимой Петрозаводск утопал в сугробах, а с приходом оттепели снег начал стремительно таять, а вода скапливаться в большие грязные уличные озера.

На борьбу с лужами вышла МКУ «Служба заказчика», специалисты также размораживают трубы ливневой канализации. Как говорят в администрации города, работа кипит нон-стоп.

Люди в оранжевой одежде и резиновых сапогах лопатами и ломиками прорубают каналы к дождеприемникам, заваленным снегом, превратившемся в грязную кашу. Когда канал прорублен, талая вода устремляется в ливневую канализацию.

Процесс запечатлела пресс-служба мэрии, опубликовав серию фотографий.

Со скоплением талой воды справились на Лососинском шоссе в районе дома №26 и на пересечении с улицей Попова, на Октябрьском проспекте у дома №68 и на пересечении с Краснофлотской улицей, на набережной Варкауса у дома №35, на Судостроительной улице у дома №12, на кукковском мосту через Лососинку и переправе через Неглинку на улице Антикайнена, уточнили в мэрии. А устранять затопления во дворах столицы Карелии должны управляющие организации. (фото пресс-центр администрации города)