Дорогу в Карелии закрыли из-за сильного снегопада

В Суоярвском районе закрыт проезд по дороге между населенными пунктами Суйстамо и Соанлахти. Дорогу завалило снегом, сообщает паблик «Республика Карелия».

Решение о закрытии дороги для всех видов транспорта принято из-за угрозы безопасности участников движения. На месте работают представители Управтодора РК и подрядчика.

После того, как дорога будет расчищена, движение по ней откроют. Однако предварительные прогнозы неутешительны, снег ожидается и ночью 18 февраля.

По вопросам, связанным с содержанием региональных дорог на территории Карелии, жители республики могут обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы +7(8142) 599989. Фото источника