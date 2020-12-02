02 декабря 2020, 07:34
Происшествия

Баня сгорела в Сегежском районе

Для ликвидации возгорания спасателям потребовалось больше двух часов

Огненное ЧП случилось накануне днем в Сегежском районе. В поселке Идель на улице Заречная произошел пожар в частной бане, сообщает МЧС по Карелии.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям 1 декабря в 13:53. Для борьбы с огнем отправились пять человек из Сегежского района и еще двое из добровольной пожарной команды поселка.

Возгорание было ликвидировано лишь в 16 часов. (фото 53news.ru)  

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Метки: 
новости Карелии
Сегежский район
Идель
частная баня
Пожарные