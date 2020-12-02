02 декабря 2020, 07:25
Происшествия

Автомобили разбросало после аварии на Первомайском проспекте

Две машины столкнулись, когда одна из них остановилась для пропуска пешехода

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Первомайском проспекте в районе пересечения с Достоевского в Петрозаводске, передает dtpptz.ru. Столкновение произошло в районе пешеходного перехода 1 декабря в 19:21. Момент ДТП попал в объективы городских камер видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».

Один из автомобилистов остановился перед «зеброй» для пропуска пешехода. В этот момент в него сзади влетел другой автомобиль.

От столкновения машины разбросало по проезжей части.

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