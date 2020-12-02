Автомобили разбросало после аварии на Первомайском проспекте

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Первомайском проспекте в районе пересечения с Достоевского в Петрозаводске, передает dtpptz.ru. Столкновение произошло в районе пешеходного перехода 1 декабря в 19:21. Момент ДТП попал в объективы городских камер видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».

Один из автомобилистов остановился перед «зеброй» для пропуска пешехода. В этот момент в него сзади влетел другой автомобиль.

От столкновения машины разбросало по проезжей части.