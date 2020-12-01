Предполагаемый убийца матери двух детей в Карелии пойдет под суд

В Кемском районе сотрудники Следственного комитета закончили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 35-летняя женщина - молодая мать двоих детей - пропала 26 августа. 14 сентября ее труп был найден в колодце теплотрассы.

По версии следствия, в злополучный день после совместного распития алкоголя мужчина с женщиной вышли на улицу. Там между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина толкнул знакомую, а когда она упала, ударил камнем по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась. Тело погибшей предполагаемый убийца спрятал в колодце.

Мужчина был арестован в сентябре. Сейчас материалы дела переданы в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото gazeta-rvs.ru