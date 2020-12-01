Житель Карелии испугался гудка поезда и отомстил машинисту

В Карелии перед судом предстанет 20-летний житель поселка Ладва-Ветка. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

В конце сентября молодой человек возвращался к себе домой и шел вдоль железнодорожного полотна. К нему приближался грузовой состав. Во избежание травмирования человека машинист поезда подал звуковой сигнал. Мужчина ответил неадекватно - он поднял с земли камень и зарядил им в окно локомотива.

Как позже объяснил свой поступок злоумышленник, гудок поезда очень напугал его, и он решил отомстить машинисту. А память у того оказалась хорошей - машинист смог описать полицейским приметы подозреваемого, и мужчина был задержан.

Теперь ему предстоит ответить за свой поступок в суде. Нанесенный железной дороге ущерб оценили в 25 тысяч рублей. Фото livejournal.com