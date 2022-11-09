Банковский специалист объяснила, какие вклады более выгодные

На что следует обратить внимание перед тем, как отдать деньги в банк, рассказала агентству «Прайм» начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов одной из кредитных организаций Наталья Меньшова.

По мнению эксперта по финансам, алгоритм получения максимальной прибыли сегодня изменился. Несколько лет назад получить высокий процент по вкладам можно было при размещении от 3 до 5 лет, то сегодня – от трех до двенадцати месяцев. По ее наблюдению, клиенты сейчас предпочитают вкладывать деньги на короткий срок и выбирают в основном накопительные счета. Меньшова объясняет выбор тем, что россияне не готовы при текущей обстановке планировать надолго, также есть предположение о возможном изменении ключевой ставки.

«ЦБ на последнем заседании оставил ключевую ставку без изменений, и по мнению многих аналитиков, в ближайшей перспективе возможен ее рост, что может привести к корректировке ставок по депозитам в сторону увеличения, а это значит - стоит обратить внимание на вклады с более коротким сроком размещения», - уверена Меньшова.

При выборе вклада нужно обращать внимание не только на доходность, но также на наличие мобильного приложения, возможность управлять финансами удаленно, размер комиссии и лимиты при переводе денег. (фото unsplash.com, Josh Appel)