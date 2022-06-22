Банк Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях

Банк Уралсиб предлагает финансирование в китайских юанях для клиентов с годовой выручкой более 1 млрд рублей.

Доступны кредиты и кредитные линии на цели:

пополнение оборотных средств (приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, оплаты работ и услуг, а также иных расходов в рамках осуществления текущей деятельности);

покупка оборудования;

рефинансирование ранее полученных кредитов.

Сроки финансирования и графики погашения устанавливаются индивидуально, учитывая особенности вашего бизнеса.

Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, сроков и индивидуальных условий кредитования.

Залоговое обеспечение не является обязательным условием финансирования.

Подробнее о возможности получения кредитования в юанях можно получить по телефону 8-495-785-12-12 (доб. 054 3432 или доб. 054 2995) или в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обслуживающем корпоративных клиентов.

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