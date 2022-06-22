22 июня 2022, 12:27
Банк Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях
Воспользоваться предложением можно для пополнения оборотных средств, приобретения оборудования или рефинансирования других кредитов
Банк Уралсиб предлагает финансирование в китайских юанях для клиентов с годовой выручкой более 1 млрд рублей.
Доступны кредиты и кредитные линии на цели:
- пополнение оборотных средств (приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, оплаты работ и услуг, а также иных расходов в рамках осуществления текущей деятельности);
- покупка оборудования;
- рефинансирование ранее полученных кредитов.
Сроки финансирования и графики погашения устанавливаются индивидуально, учитывая особенности вашего бизнеса.
Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, сроков и индивидуальных условий кредитования.
Залоговое обеспечение не является обязательным условием финансирования.
Подробнее о возможности получения кредитования в юанях можно получить по телефону 8-495-785-12-12 (доб. 054 3432 или доб. 054 2995) или в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обслуживающем корпоративных клиентов.
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