49% россиян имеют финансовую подушку безопасности на срок до полугода

Почти у половины россиян личные накопления в марте – июне уменьшились или были полностью направлены на текущие расходы. Другая половина опрошенных сохранила личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. 63% россиян хотят иметь сбережения, которых им бы хватило более чем на 12 месяцев, уже имеют подобные сбережения 13%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

До 24 февраля 2022 года 38% респондентов не имели накоплений. У 35% накопления были, но с тех пор уменьшились. Еще 14% имели накопления, но сейчас вынуждены полностью направить их на текущие расходы. 13% заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.

У 71% опрошенных отношение к накоплениям после начала спецоперации и введения санкций против России не изменилось. Из них 40% копили деньги раньше и делают это, а 31% не имели сбережений и раньше и не имеют возможности копить сейчас. Среди тех, у кого отношение изменилось, 18% перестали копить и начали тратить сбережения, а 11% наоборот решили начать копить, хотя раньше не делали этого.

72% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России. При этом у 35% расходы увеличились сильно (на Дальнем Востоке так ответили 48%, на Урале – 22%), а 37% незначительно. Не изменились расходы у 17% опрошенных, немного снизились у 6%, сильно снизились у 4%.

Из тех, кто имеет сбережения, у 23% при текущем уровне расходов и доходов их хватит на 1-2 месяца. 21% смогут продержаться на личных финансовых запасах от трех месяцев до полугода, 15% - от 6 до 12 месяцев, 13% - свыше 12 месяцев.

При этом почти две трети россиян (63%) хотели бы иметь запас личных сбережений на срок свыше 12 месяцев. Еще 19% - на 6-12 месяцев, 10%- на 3-6 месяцев, 4%- хотя бы на 1-2 месяца. Принципиально не хотят иметь сбережений лишь 4% респондентов. Чаще всего такой ответ давали жители Сибири и Урала (8%). На Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Южном федеральном округе накопления хотели бы иметь все опрошенные.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-17 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.