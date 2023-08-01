Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

Увеличение коснулось вкладов и накопительных счетов на все периоды размещения

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,83% – 10,36% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Ставки по вкладам вида «Комфорт», также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 6,8 – 7,7% годовых. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн. рублей, Premium / Premium Sport и Private – 2 млн. рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111