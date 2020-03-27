Автовокзал Петрозаводска объявил об отмене всех рейсов с 29 марта по 4 апреля включительно. Соответствующее объявление появилось в официальной группе автовокзала во «ВКонтакте».

Данные меры вводятся в связи с распоряжением главы республики Артура Парфенчикова о мероприятиях, посвященных борьбе с распространением коронавируса в республике.

Отменены все рейсы пригородных и междугородных автобусов.

Возврат билетов на отмененные рейсы, приобретенных в кассах автовокзала Петрозаводска, будет осуществляться в штатном режиме в кассах автовокзала.

Напомним, сегодня Артур Парфенчиков объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В частности, с 28 марта по 5 апреля в республике будут закрыты почти все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Останавливается работа общественного транспорта. Закрываются детские сады. Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины только с 9 до 11 утра.