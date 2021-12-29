Авторы из Карелии, Краснодара и Мурманска получили литературную премию

В Карелии вручили российскую литературную премию «Во славу Отечества» имени Гавриила Державина. Она была учреждена по предложению властей республики. В этом году государственную награду вручили впервые.

Награду получили авторы из Карелии, Краснодара и Мурманска, сообщили в пресс-службе губернатора. Премию имени Державина вручили главному редактору журнала «Север» Елене Пиетиляйнен за книгу рассказов для детей «Тому везет, кто сам везет», члену Союза литераторов России, члену карельского союза писателей Дмитрию Косьмину за подборки стихов в журнале «Север» и альманахе «Словесность».

Людмила Бирюк из Краснодара удостоена премии за исторический роман «Гвардии Державин». Еще одним лауреатом премии стал поэт, литературный критик и прозаик из Мурманска Дмитрий Коржов, его удостоили награды за книгу «Несмиренный живописец». (фото gov.karelia.ru)