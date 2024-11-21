Автора лучшего логотипа Пряжинского района ждут диплом и приз

Подготовка к празднованию 95-летия со дня образования Пряжинского национального муниципального района уже началась. Работники Пряжинского дома культуры объявили конкурс на разработку юбилейного логотипа, который станет официальным. В дальнейшем его планируется использовать в качестве символики проводимых юбилейных мероприятий в 2025 году.

Организаторы уточнили, что участником конкурса может стать любой желающий. В эмблеме могут отразиться характерные символы Пряжинского района, архитектурные или природные, основные направления развития экономической и культурной деятельности района.

«Старт рисунков открыла семья Морозовых из Пряжи. Это их совместная работа»,

- поделилась организатор конкурса, директор МБУ «Пряжинский центр досуга и творчества» Екатерина Шорохова.

Конкурсные работы могут быть выполнены в компьютерном варианте в программах графических редакторов (любая версия) или от руки. Должны быть представлены на листе белой бумаги форматом А4. На одном листе должна присутствовать только одна конкурсная эмблема. Предоставляется в любой форме и цветовой гамме. Подведение итогов состоится 24 декабря 2024. Победителя конкурса наградят дипломом и денежным призом 28 февраля 2025 года.

Положение о проведении районного конкурса на лучший логотип, эмблему 95-летнего юбилея со дня образования Пряжинского национального муниципального района будет размещена на официальном сайте МБУ «Пряжинского ЦДиТ». Там же можно узнать, куда направлять работы. // Фото: Екатерина Шорохова