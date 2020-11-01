Автомобилисты в Финляндии с 1 ноября должны использовать зимнюю резину

С сегодняшнего дня автомобилисты в Финляндии должны использовать зимнюю резину, сообщает Yle.

«Зимние шины необходимо использовать с 1 ноября по 31 марта, если погодные условия того требуют. Канавки на шинах в зимний сезон должны быть как минимум 3 мм глубиной»,

– пишет издание.

Агентство транспортной безопасности Trafi напоминает, что шины необходимо вовремя менять, и езда на резине старше шести лет в зимнее время небезопасна.

В июне этого года в силу вступило новое положение транспортного законодательства. Ранее закон предписывал переход на зимние шины с декабря по февраль независимо от погоды.