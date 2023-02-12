12 февраля 2023, 14:09
Автомобилистов предупредили о ледяной колейности и снежных заносах
Обстановка на дорогах Карелии может осложниться
ГИБДД обратилась к автомобилистам и предупредила о возможном осложнении дорожных условий.
В ближайшее время в Карелии прогнозируются снег и минусовая температура. На отдельных участках дороги могут образоваться снежные заносы/шуга, ледяная колейность и гололедица.
Сотрудники дорожной полиции контролируют состояние дорожного покрытия. Если они видят опасность, то сообщают в службы, обслуживающие участки магистралей.
Снегоуборочные работы ведутся по всей республике, производится чистка, подсыпка дорог, очистка дорожных знаков. // фото Госавтоинспекция РК