Автомобилистов предупредили о ледяной колейности и снежных заносах

ГИБДД обратилась к автомобилистам и предупредила о возможном осложнении дорожных условий.

В ближайшее время в Карелии прогнозируются снег и минусовая температура. На отдельных участках дороги могут образоваться снежные заносы/шуга, ледяная колейность и гололедица.

Сотрудники дорожной полиции контролируют состояние дорожного покрытия. Если они видят опасность, то сообщают в службы, обслуживающие участки магистралей.

Снегоуборочные работы ведутся по всей республике, производится чистка, подсыпка дорог, очистка дорожных знаков. // фото Госавтоинспекция РК