Автомобили столкнулись на Первомайском проспекте в Петрозаводске

Сегодня в 16:08 в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.

В результате ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink