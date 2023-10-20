20 октября 2023, 17:24
Автомобили столкнулись на Первомайском проспекте в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в карельской столице
Сегодня в 16:08 в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.
В результате ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink