Автомобиль вылетел в кювет на автодороге «Кочкома – Госграница»

ДТП произошло в минувший вторник, 6 октября, на севере Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 23:21 пожарно-спасательное подразделение г. Костомукша (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Костомукшский городской округ, 188 км автомобильной дороги «Кочкома – Госграница». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.