Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом с туристами, один человек погиб

Авария со смертельным исходом произошла ночью 22 июня на автодороге А-119 Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе.

В автобус с туристами, который направлялся в Карелию, врезался отечественный автомобиль ВАЗ-21074. 19-летний водитель «семерки» скончался от травм в машине «скорой помощи». Также пострадал находившийся в автомобиле 17-летний пассажир, но госпитализация не потребовалась, сообщает «Череповецкий информационный сайт».

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении автобусу. У водителя не оказалось прав, передает ТАСС.

Водитель и пассажиры автобуса Yutong не пострадали. Несмотря на ДТП, автобус смог продолжить поездку в Петрозаводск, пересадка пассажиров не потребовалась. В салоне находилось около 30 вологжан. // фото «Петрозаводск говорит»