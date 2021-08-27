27 августа 2021, 07:36
Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Карелии
Инцидент на севере республики привел к задержке поезда Новороссийск-Мурманск
Вечером 26 августа на железнодорожном переезде на 760-м километре Октябрьской железной дороги (перегон Летний-Сосновец) случилось ЧП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.
Инцидент произошел в 18:23. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой и звуковой сигнализации во время движения локомотива. Произошло столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал. Локомотив остался на путях.
В связи с происшествием на 30 минут задержан поезд №286 Новороссийск-Мурманск. Фото pixabay.com/analogicus