Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Карелии

Вечером 26 августа на железнодорожном переезде на 760-м километре Октябрьской железной дороги (перегон Летний-Сосновец) случилось ЧП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Инцидент произошел в 18:23. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой и звуковой сигнализации во время движения локомотива. Произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. Локомотив остался на путях.

В связи с происшествием на 30 минут задержан поезд №286 Новороссийск-Мурманск. Фото pixabay.com/analogicus