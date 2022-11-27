Автомобиль протаранил столб на Чапаевском кольце

Ночью 27 ноября в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент случился в 3:25 на верхнем Чапаевском кольце и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, проезжая по кольцу, влетел в столб. По каким причинам это произошло, неизвестно.

В результате происшествия транспортное средство и опора контактной сети получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink