29 апреля 2021, 18:53
Автоледи едва не сбила пешеходов на Кукковке
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Сортавальской
Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Сортавальской и Ровио автомобиль едва не влетел в пешеходов. Инцидент, произошедший в 12:31, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Сортавальской, подъезжая к перекрестку, внезапно вылетел на газон. Ожидавшие своей очереди на переход проезжей части пешеходы успели отскочить в сторону.
После этого автомобиль вернулся на дорогу и продолжил свой путь. Очевидцы сообщили, что за рулем была женщина. Что стало причиной такого инцидента, остается загадкой.