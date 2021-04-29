Автоледи едва не сбила пешеходов на Кукковке

Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Сортавальской и Ровио автомобиль едва не влетел в пешеходов. Инцидент, произошедший в 12:31, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Сортавальской, подъезжая к перекрестку, внезапно вылетел на газон. Ожидавшие своей очереди на переход проезжей части пешеходы успели отскочить в сторону.

После этого автомобиль вернулся на дорогу и продолжил свой путь. Очевидцы сообщили, что за рулем была женщина. Что стало причиной такого инцидента, остается загадкой.