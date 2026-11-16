Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 13 %

Росту способствуют программы без первоначального взноса и премиальные предложения

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Автокредитный портфель Банка Уралсиб на 1 ноября 2026 года составил 87,1 млрд рублей — это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь–октябрь банк выдал займы на покупку автомобилей и мототехники на 39,9 млрд рублей.

Банк активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — один из ведущих российских банков, который обслуживает розничных и корпоративных клиентов и предлагает широкий спектр продуктов и услуг. Ключевые направления работы — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банк имеет рейтинги трёх агентств: «А» (RU) от АКРА, «А+» от «Национальных кредитных рейтингов» и «ruА» от «Эксперт РА».

Региональная сеть продаж охватывает 8 федеральных округов и 52 региона: по состоянию на 1 ноября 2026 года она включает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. Erid 2SDnjepmHbi