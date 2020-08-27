Автоинспектор из Карелии помог потерявшимся собакам вернуться домой

В Карелии сотрудник ГИБДД Алексей Курицын помог двум потерявшимся собакам вернуться к своему хозяину, сообщает сайт «Блокнот»



Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что две собаки бежали по проезжей части. Автомобили проезжали мимо, стараясь объехать животных, чтобы не сбить их. Правда, для этого приходилось маневрировать, а иногда и резко тормозить.

Полицейский на машине подъехал к четвероногим. Поначалу они сторонились незнакомца, не подпуская его близко. Тогда Алексей открыл дверцу машины, приглашая их запрыгнуть внутрь.

Через какое-то время собаки поддались на уговоры инспектора и запрыгнули в салон. При осмотре полицейский увидел на ошейнике номер телефона. По нему и отыскали хозяина. Оказалось, что питомцы потерялись больше недели назад во время прогулки в лесу. Хозяин не смог их отыскать и вынужден был вернуться без животных в Петрозаводск.

Сейчас собак вернули владельцу.