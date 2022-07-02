Автодилеры обвинили бюрократизм в торможении параллельного импорта

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали ТАСС, почему параллельный импорт автомобилей в Россию временно невозможен. Это происходит из-за ряда бюрократических процедур.

Хотя минпромторг еще в начале мая утвердил список товаров, разрешенных для поставок в Россию, куда, в том числе, вошли практически все иностранные бренды автомобилей: Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и другие. Но серая схема ввоза машин в РФ пока не работает в полной мере, а распространяется только на единичные авто, отметили дилеры.

«Это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. Да даже вопрос оформления электронных паспортов остается открытым. Все эти факторы позволяют говорить о небольшом объеме параллельного импорта, который не покроет существующий дефицит»,

- указали в РОАД.

При этом в Ассоциации отметили, что поскольку мировой дефицит машин продолжается, ждать, что в Россию «хлынет поток» авто, когда эти проблемы будут решены, не стоит. Так, продажи новых легковушек в мае снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Фото: pxhere.