Автобусный маршрут может связать Карелию и Белоруссию

Туристические автобусы предложили пустить из Карелии в Белоруссию. Такая инициатива прозвучала от одной из турфирм на заседании экспортного совета, сообщается в официальном паблике регионального минэка.

Первые автобусы из Петрозаводска в Минск могут запустить в 2024 году.

Сейчас добраться из Петрозаводска до Белоруссии путешественники могут на поезде. // фото unsplash.com/ Ash Gerlach