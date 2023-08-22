22 августа 2023, 21:12
Автобусный маршрут может связать Карелию и Белоруссию
Инициатива о запуске автобусов в Минск из Петрозаводска прозвучала на одном из заседаний
Туристические автобусы предложили пустить из Карелии в Белоруссию. Такая инициатива прозвучала от одной из турфирм на заседании экспортного совета, сообщается в официальном паблике регионального минэка.
Первые автобусы из Петрозаводска в Минск могут запустить в 2024 году.
Сейчас добраться из Петрозаводска до Белоруссии путешественники могут на поезде. // фото unsplash.com/ Ash Gerlach