Авиаперевозчики переходят на российскую систему бронирования

Система бронирования Leonardo внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», "Алроса". Об этом объявила госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.

Уже летом российским ресурсом для бронирования билетов воспользуется «Аэрофлот». До конца года к перечисленным компаниям присоединятся «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии».

Стоит отметить, что новое программное обеспечение является совместной разработкой «Ростеха» и компании «Сирена-трэвел». В госкорпорации уточнили, что также создан резервный вариант для экстренного подключения на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Данную процедуру возможно будет провести в сжатые сроки – в течение суток. Фото: pixabay.