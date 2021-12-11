Аварийный дом в Суоярви должен простоять до расселения еще девять лет

По официальной информации, Карелия перевыполнила показатели по расселению аварийного жилья на 2021 год.

Четверть всех домов а Карелии, признанных аварийными по Программе расселения на 2019 – 2023 годы, находится в Суоярвском районе. Район - в тройке лидеров по темпам переселения.

Однако как быть жителям тех домов, что уже сегодня едва на ладан дышат?