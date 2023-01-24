Авария на трассе «Кола» унесла жизни трех человек

На федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. Столкновение оказалось фатальным для трех человек. О трагедии сообщил сегодня вечером в своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Михаил Охлопков со ссылкой на Сегежскую ЦРБ.

По информации министра, авария произошла на 742 километре магистрали. Погибли три пассажира, находившиеся в легковом автомобиле.

«На месте работают следственные органы. По погибшим данных нет, пока невозможно определить номера машины. Местонахождение водителя грузового авто неизвестно», - написал Охлопков. // фото unsplash.com