Атмосферное давление резко упало в Карелии. По информации Гидрометцентра России, оно составляет сегодня 729, в то время как норма для нашей республики – от 750 до 760 мм рт.ст.

Виной всему, как всегда, стал очередной циклон, центр которого сейчас находится над Карелией, пишет spbdnevnik.ru.

По информации Гидрометцентра РФ, столбик барометра начнет подниматься с завтрашнего дня. Вот данные о погоде в Петрозаводске от федеральных синоптиков на ближайшие дни:

Добавим, что снижение давления может привести к таким последствиям: затрудненное дыхание; низкий пульс; усталость, сонливость; апатия; пониженное артериальное давление; головная боль; приступы головокружения; тошнота или рвота; расстройства пищеварительной системы; проблемы с сосредоточением.

При понижении давления воздуха в группе риска находятся люди с патологиями органов дыхания и обычно пониженным артериальным давлением. Обычно их состояние в таких условиях становится хуже. Если человек не ощущает изменений, для него подобные колебания можно считать нормой.