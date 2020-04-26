Астрологи рассказали, кому опасно обострять отношения с близкими

В начале недели не стоит обращать внимания на советы окружающих и реагировать на провокации. Лучше держаться подальше от людей, с которыми вы находитесь в ссоре, чтобы не усугубить конфликт. Постарайтесь не давать выход своим эмоциям в случае неприятного разговора. Во второй половине недели приветствуется открытость и дружелюбие в общении. Это подходящее время для завязывания новых знакомств, бесед с интересными людьми. Удачными будут короткие поездки, но только в том случае, если вы не будете преследовать деловые цели. На выходных положение планет может стать причиной скованности в общении и медлительности мышления. Постарайтесь быть более доброжелательными и включить обаяние.

Овнам следует уделить внимание здоровью и беречь силы. Старайтесь тщательно планировать свое время. Сейчас подходящий период для восстановления доброжелательных отношений с окружающими людьми. На выходных не рекомендуется обсуждать с партнером острые и болезненные темы.

У Тельцов в начале недели может возникуть напряженность в романтических отношениях. Чтобы избежать конфликта, лучше не затрагивать в разговорах вопросы, касающиеся доходов, сбережений и расходов. Вторую половину недели предпочтительно провести в спокойном ритме.

Близнецам звезды советуют проявлять особый такт во взаимоотношениях с близкими родственниками. Если между членами семьи произойдет конфликт, постарайтесь не втягиваться в разборки. Во второй половине недели вас ждет время, наполненное оптимизмом и радостными впечатлениями.

Ракам нужно стараться быть тактичнее и вежливее в разговорах с людьми, чтобы избежать нежелательных реакций. В четверг и пятницу наступает благоприятное время для отдыха и духовных практик в уединенной обстановке. На выходных рекомендуется уделить больше внимания семье.

Львов звезды предостерегают от крупных расходов. Покупки, которые вы сделаете в эти дни, скорее всего, окажутся неудачными. В этот период может увеличиться время, проведенное вами в интернете, активизируются контакты в социальных сетях. На выходных лучше воздержаться от загородных поездок.

Девам в начале недели будет трудно удержать себя от резких и прямолинейных поступков. Нежелание считаться с мнением близких способно привести к напряженным ситуациям. В середине недели могут завязаться романтические отношения между вами и человеком, занимающим более высокое положение по статусу.

Весы в начале недели могут оказаться в ситуации, когда их свобода действий будет ограничена. Также вы можете почувствовать некоторую неуверенность в себе, правоте своих поступков. Во второй половине недели наступит замечательный период гармонии в супружеских отношениях.

Скорпионам рекомендуется временно отойти от дружеских контактов. В противном случае не исключены ссоры, причем абсолютно на ровном месте. Во второй половине недели можно вести ремонтные работы в доме, избавляться от старых ненужных вещей, наводить порядок. На выходных лучше отложить все дела и отдохнуть.

Стрельцы будут настроены на решительные действия ради достижения своих целей. При этом избегайте прямолинейности, старайтесь по возможности смягчить свой стиль поведения. Во второй половине недели наступает замечательное время для влюбленных. Делайте приятные сюрпризы людям, которые вам дороги.

Козерогов ждет хорошее время для приятных семейных забот. Можно переставлять мебель в квартире, заниматься генеральной уборкой, ремонтом, украшением своего жилища. На выходных в семье могут несколько ухудшиться отношения, однако не стоит придавать этому серьезного значения.

Водолеи в первой половине недели могут столкнуться со стрессовыми ситуациями, в результате которых придется потратить большое количество энергии. Воздерживайтесь от поступков, которые сопряжены с риском получения травм. Выходные дни лучше провести дома, в кругу семьи.

У Рыб настанет хорошее время для налаживания отношений между разными поколениями в семье. В этот период можно всей семьей проводить уборку, покупать красивые вещи и украшать ими квартиру. Однако не перестарайтесь, иначе к выходным в семейном бюджете останется мало денег.

Источник: astro-ru.ru

