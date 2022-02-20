Астрологи рассказали, кому не стоит ходить по злачным местам

В начале недели появится возможность раскрыть в себе новые таланты. В эти дни усилится интерес ко всему непознанному, возрастет стремление к духовному развитию. Сейчас можно заняться психологией, изучением себя. В то же время общение с другими людьми может проходить не совсем гладко. В обилии информации вы не не всегда сможете вычленить самое важное и принять верное решение. В первой половине недели не рекомендуется прислушиваться к советам окружающих. Начиная с середины недели перед вами откроются новые перспективы для личного роста. Внешние обстоятельства или внутренние побуждения будут подталкивать вас к саморазвитию. При этом вам захочется, чтобы прогресс не остался незамеченным вашими близкими. В конце недели вы ощутите прилив оптимизма и уверенности в себе, что даст вам энергию для новых достижений.

Источник: astro-ru.ru

Овнам в первой половине недели следует экономнее расходовать силы, не перенапрягаться на работе, больше времени отводить на отдых и сон. Вторая половина недели позволит вам улучшить свое материальное положение. В это время ваш аппетит резко усилится, поэтому следует несколько ограничить себя в еде.

Тельцов звезды предостерегают от праздного времяпровождения. Нежелательно посещать зрелищные мероприятия, ходить по клубам и ресторанам. Полученные там впечатления вряд ли оправдают ваши ожидания. Во второй половине недели возрастет роль друзей и единомышленников в вашей жизни.

У Близнецов может усилиться напряжение в семье из-за необходимости больше времени уделять работе. Постарайтесь быть мягче и терпимее с близкими людьми. Не позволяйте себе резких замечаний в их адрес. С пятницы все неприятности предыдущих дней исчезнут сами собой.

У Раков могут обостриться отношения с окружающими. Возможно, вы услышите критику в ваш адрес. Для того чтобы общение было плодотворным, старайтесь не только говорить о своих проблемах, но и слушать других. Сейчас желательно воздерживаться от новых знакомств.

Львам звезды советуют внимательнее отнестись к соблюдению правил дорожного движения. Это относится в равной степени как к пешеходам, так и к водителям личного транспорта. В среду и четверг могут возникнуть финансовые трудности. Желательно не совершать крупных покупок.

Девам не рекомендуется идти на поводу у партнера, особенно если он предложит совершить те или иные покупки. Это неблагоприятное время для шопинга, а также для обсуждения финансовых вопросов. Не стоит выяснять отношения с любимым человеком. В конце недели психологический климат в семье улучшится.

Весам нежелательно сейчас начинать генеральную уборку в доме: скорее всего, вас будут постоянно отвлекать. В результате навести порядок так и не удастся. Старайтесь больше отдыхать, поскольку организму в этот период будет требоваться больше времени на восстановление сил.

Скорпионам не стоит ходить по злачным местам — там вы можете попасть в неприятную историю. Особенно это относится к представительницам женского пола. В этот период рекомендуется воздерживаться и от знакомств по интернету. В то же время сейчас подходящий момент для любовных признаний, помолвки, свадьбы.

Стрельцам в начале недели придется заниматься совсем не теми делами, которые изначально планировались. В эти дни весьма вероятны мелкие бытовые проблемы. В середине недели вы будете разрываться между работой и семейными заботами. Лучше уделить больше внимания семье. На выходных готовьтесь принимать гостей.

Козерогам рекомендуется воздержаться от сбора справок и иных документов. Вы рискуете потерять много времени в пустых ожиданиях. Старайтесь не высказывать замечаний в адрес собеседников, если не хотите услышать ответную критику в свой адрес. Выходные можно провести в компании друзей.

Водолеям следует уделить особое внимание финансовым вопросам. Возможны материальные убытки, связанные с неудачными покупками. Сейчас прекрасное время для укрепления семейных отношений. Проявляйте заботу о старших родственниках. С их стороны может поступить материальная поддержка.

Рыбам в первой половине недели звезды советуют воздержаться от обсуждения острых тем с партнером по браку. Наболевшие вопросы лучше решать в конце недели, когда получится спокойно обсудить все, что вас волнует. Также это благоприятное время для примирения с соседями и родственниками. // Фото: pixabay.com