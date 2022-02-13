Астрологи обещают усиление страсти и любовные приключения

Начало недели подарит вам ощущение ясности в мыслях. Усилится фантазия и творческое мышление, но при этом вы не будете слишком отрываться от реальности. Сочетание логики и интуиции позволит лучше разобраться в происходящем. В личных отношениях в первой половине недели возрастет страсть между партнерами. Новые знакомства могут принести яркие любовные приключения, но вряд ли станут началом серьёзного романа. Во второй половине недели появится возможность последовательно заниматься самореализацией, работать над самодисциплиной. К вашим словам будут прислушиваться. Поэтому не упустите возможность донести свои идеи до окружающих.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели наступает весьма удачное время для того, чтобы урегулировать спорные вопросы в супружеских отношениях. Постарайтесь приводить разумные доводы, не следует давить на эмоции, это бесполезно. В конце недели уделите больше времени отдыху в уединении и постарайтесь разобраться в себе.

Тельцам звезды советуют энергичнее добиваться поставленных целей. Обстоятельства складываются в вашу пользу, близкие родственники, друзья и влиятельные люди будут помогать вам. Но чтобы сдвинуть с места любое дело, необходима ваша личная инициатива.

Близнецы смогут найти взаимопонимание с любимым человеком. Если последнее время наблюдалось охлаждение чувств, попробуйте сейчас спокойно обсудить все волнующие вас вопросы. Также это благоприятное время для путешествий. Во время туристической поездки одинокие Близнецы могут завязать курортный роман.

Раки смогут реализовать некоторые свои задумки. Это прекрасное время для совершения крупных покупок. Если вы состоите в браке, у вашего партнера может значительно улучшиться материальное положение. Благодаря этому у вас появится шанс поменять жилищные условия.

У Львов возрастет доверие и интеллектуальная близость с партнером. Вы сможете открыть в любимом человеке положительные качества, которые раньше не замечали. Если вы состоите в длительных романтических отношениях, в этот период может последовать предложение руки и сердца.

Девами овладеет мания чистоты. Вы приметесь наводить вокруг себя идеальный порядок, будете стремиться довести все до совершенства. Это прекрасное время для домашних дел, а также для профессиональной деятельности. Также это подходящий период для укрепления здоровья.

Весы почувствуют душевный подъем. Лучше всего эта неделя пройдет у тех, кто переживает пору романтического влечения. Если вы одиноки, предпринимайте активные шаги для того, чтобы встретить свою любовь. Если у вас есть дети, рекомендуется уделять им больше внимания.

Скорпионам звезды советуют посвятить больше времени семье. Постарайтесь чаще интересоваться здоровьем родных. С их стороны вы встретите ответные теплые чувства. Также не следует увиливать от домашних обязанностей. Вскоре вы ощутите, что психологическая атмосфера в семье станет более теплой и комфортной.

Стрельцов потянет в дорогу. Вы вряд ли сможете усидеть дома, будете использовать малейший повод, чтобы куда-нибудь съездить или с кем-нибудь познакомиться. В поле вашего зрения появятся новые люди, общение с которыми будет увлекательным и полезным.

У Козерогов неделя будет связана с темой денег, материальных ценностей и приобретений. Например, вы сможете купить именно ту вещь, которую давно искали. Все покупки будут удачными. На выходных рекомендуется отправиться в увеселительную поездку.

Водолеям звезды советуют больше времени тратить на личное развитие и удовлетворение своих потребностей. Это благоприятный период для внесения изменений в свой имидж, а также для расширения кругозора. Рекомендуется воздержаться от новых романтических знакомств.

Рыбам на этой неделе требуется спокойный и размеренный ритм жизни. Используйте это время для душевного отдыха и релаксации. Постепенно вы почувствуете успокоение и гармонию. В середине недели не стоит совершать крупные покупки. На выходных можно знакомиться с новыми людьми и отправиться в поездку за город. // Фото: pixabay.com