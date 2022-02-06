Астрологи сулят мимолетные увлечения и возобновление прежних связей

В начале недели возрастет любознательность, вы начнете проявлять интерес к любым темам, которые могут иметь к вам хоть какое-то отношение. Появится желание и возможность реализации в интеллектуальной сфере или деятельности, связанной с общением, обменом информацией. Сейчас будет легче высказывать собственные мысли, говорить о своих планах. Это время неплохо подходит для работы над различными проектами. Однако это не самый удачный период для создания чего-то нового, лучше браться за воплощение прежних идей. Во второй половине недели активизируется личная жизнь. Возможны новые знакомства, быстрые и спонтанные влюбленности, возобновление разорванных ранее отношений. Вы можете почувствовать сильное влечение к кому-то, но помните, что это может быть мимолетной страстью. В существующие отношения стоит добавить что-то новое и необычное, делать приятные сюрпризы и неожиданные подарки любимому человеку.

Источник: astro-ru.ru

Овнов ждет много новых знакомств и впечатлений. Возрастет потребность в дружеском общении. Сейчас хорошее время для формирования своих жизненных планов на ближайшее время. Желание, которое вы загадаете во вторник, вскоре может сбыться.

Тельцам следует ставить перед собой конкретные цели и предпринимать шаги по их достижению. Не отвлекайтесь на посторонние вопросы и мелочи, двигайтесь вперёд. Это главное условие успеха. В конце недели, скорее всего, вы переключитесь на спокойное и несуетное времяпровождение.

Близнецы почувствуют возрастающую жажду познания. Это хорошее время для чтения серьезной литературы с глубоким философско-нравственным смыслом. Во второй половине недели дружеские отношения с кем-то из ваших знакомых могут перерасти в более близкие, романтические.

У Раков усилится сексуальность и готовность идти на смелые поступки. Между тем звезды советуют проявлять осторожность. Это также относится к финансовым вопросам. Во второй половине недели вероятно начало любовного романа с человеком, занимающим более высокое социальное положение.

У Львов наступает хорошее время для конструктивного диалога с любимым человеком. Вы сможете спокойно разрешить все спорные моменты. Для одиноких Львов во второй половине недели возможно романтическое знакомство во время туристической поездки. Также сейчас есть шанс найти партнера в интернете.

Девам в начале недели рекомендуется навести порядок в делах, дома и на работе. Стоит только избавиться от хаоса, разложить все по полочкам и вынести из дома мусор, как вы сразу же почувствуете прилив сил, бодрости и оптимизма. В конце недели возрастет ваша сексуальная активность, жизнь станет ярче и интереснее.

Весы почувствуют усиление творческих способностей. Это прекрасное время для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Кроме того, в эти дни вы сможете открыть в себе педагогический талант, что проявится при контактах с детьми. Вторая половина недели принесет обновление чувств в супружеские отношения.

Скорпионам рекомендуется основное внимание сосредоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете значительно укрепить родственные отношения. Главным инструментом для этого следует избрать диалог с каждым членом семьи. Вы сможете добиться подлинного взаимопонимания.

Стрельцов в начале недели ожидает много общения. Вам будет интересно всё, что происходит вокруг. Если вы работаете в тесном контакте со многими людьми, то ваш интеллект найдет себе достойное применение. Вторая половина недели будет связана с приятными и яркими впечатлениями, которые подарит любимый человек.

Козерогам в первой половине недели будет некогда думать об удовольствиях. Вас будут волновать денежные вопросы, подсчет доходов и расходов, планирование личного бюджета. В конце недели вероятны приятные события в семье. Это может быть как радостное известие, так и удачная покупка.

Водолеям в начале недели стоит подумать о себе и своих нуждах. Рекомендуется больше времени уделять своему здоровью и внешнему виду. Возможно, вы найдете стимул для начала интенсивной работы над собой. Вторая половина недели будет связана с увлекательными поездками и знакомством с интересными людьми.

У Рыб появится желание разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях. Если вас будет постоянно тянуть ко сну, не стоит этому сопротивляться. Отдыхайте и расслабляйтесь, как только у вас появится возможность для этого. Во второй половине недели усилится ваш интерес к деньгам и материальным ценностям. // Фото: pixabay.ru