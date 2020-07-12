Астрологи предсказали усиление сексуальности четырем знакам

В начале недели усилится энтузиазм и работоспособность, появится желание развиваться, открывать для себя новые перспективы, ставить большие цели. В то же время может появиться чрезмерная поспешность в поступках, напористость и агрессивность. В результате есть риск разрушить все, что было задумано. Импульсивность и поспешность могут привести к неприятностям, даже травмам. Вторая половина недели будет более спокойной, но внимательность и осторожность все равно не помешают. Появится возможность реализовать давние мечты. Выходные благоприятны для активного общения и поездок.

Источник: astro-ru.ru

Внимание Овнов сосредоточится на семье и благоустройстве дома. Но отношения с близкими будут неоднозначными. Могут возникнуть споры о распределении обязанностей. В то же время сохранятся благоприятные возможности для диалога и поиска компромисса. Рекомендуется проводить больше времени в уединении.

У Тельцов в центре внимания будут контакты с окружающими людьми. Обращаясь за советами к друзьям, вы получите реальную помощь и поддержку. Общение с соседями, родственниками и коллегами не всегда будет проходить гладко. В любой спорной ситуации постарайтесь находить взаимовыгодные варианты.

Близнецы могут столкнуться с финансовыми трудностями, вызванными увеличением расходов. Нежелательно тратить деньги на развлечения, покупку предметов роскоши. Напряженно могут складываться отношения с любимым человеком. Старайтесь быть уступчивее, проявляйте больше мягкости.

Раки захотят быть свободными от обязательств и иметь возможность самостоятельно принимать решения. Постарайтесь быть терпимее, искать компромиссы. В конце недели возрастет ваше обаяние, на вас станут обращать больше внимания. Это подходящее время для смены имиджа.

Львам стоит больше времени проводить в спокойствии, уединении. Постарайтесь свести к минимуму контакты с людьми, так вы убережете себя от стресса. Это благоприятное время для тех, кто занимается духовными практиками. Многие почувствуют усиление сексуальности, что положительно отразится на интимной жизни.

У Дев события будут вращаться вокруг друзей и подруг, поддержка которых будет им важна. Желательно не смешивать финансовые отношения с дружескими. Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы. Друзья могут оказать вам неоценимую услугу. В конце недели возможен приятный сюрприз.

Весы захотят во что бы то ни стало добиться своей цели, не учитывая интересы окружающих. Это не может не встретить сопротивления. Чтобы не ухудшить свое положение, будьте внимательнее к другим людям. Также усилится стремление к порядку, ведению здорового образа жизни.

Скорпионам следует более внимательно отнестись к соблюдению правил и норм закона, особенно это относится к водителям. Отдых принесет вам много приятных впечатлений. Возможен курортный роман и увлекательное общение с интересным человеком. В целом неделя благоприятствует романтическим отношениям.

Стрельцам рекомендуется проявить осмотрительность и не совершать поступков, которые сопряжены с риском материального или физического ущерба. Это не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях. Также рискованно делать инвестиции в какие-либо проекты.

Козерогам предстоит много внимания уделять выстраиванию партнерских отношений. На работе лучше общаться с людьми своего круга. Чем меньше вы будете взаимодействовать с начальством, тем лучше. В личных отношениях необходимо проявить гибкость, действовать в зависимости от обстоятельств.

Водолеям рекомендуется уделить максимум внимания своему здоровью. Следует равномерно распределять физические нагрузки, соблюдать меры профилактики. Это подходящее время для занятий физкультурой, водных процедур. На выходных ваше самочувствие улучшится.

Рыб всю неделю будут сопровождать темы любви и творчества. Острота чувств может резко возрасти, что приведет к усилению сексуальных потребностей. Однако страсть может сочетаться с чрезмерной настойчивостью. Старайтесь контролировать себя, чтобы не испортить отношения. Уделяйте больше времени своим хобби.