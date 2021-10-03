Астрологи предсказали повышение либидо у двух знаков

В начале недели есть риск совершить необдуманные поступки. Может возникнуть иллюзия, что появились новые шансы, которыми нужно срочно воспользоваться. Не стоит тратить силы на на несколько дел одновременно, лучше всерьез заняться чем-то одним. Избегайте действий, совершенных под влиянием эмоций, тщательнее обдумывайте свои поступки. Начиная со второй половины недели вы сможете мыслить более трезво. В это время можно строить планы, принимать важные решения. Это хорошо скажется на деловых взаимоотношениях. В личной жизни будет наблюдаться противоположная тенденция: вы станете идеализировать своего партнера, однако это будет полезно для ваших отношений, в которых возрастет доверие и понимание. Новые знакомства в этот период будут романтичными, а свидания надолго запомнятся. Однако важно все же сохранять холодный рассудок и стараться объективно оценивать происходящее.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели могут увеличиться расходы. Это не лучшее время для покупки подарков близким — вы рискуете ошибиться в выборе. Середина недели — удачный период для урегулирования любых бумажных и юридических вопросов. Конец недели благоприятен для примирения в супружеских отношениях.

У Тельцов в начале недели основные проблемы могут быть связаны с отношениями в семье, домашними хлопотами. Проводить в эти дни генеральную уборку или ремонт крайне нежелательно. Середина и вторая половина недели складывается благоприятно как для текущих дел, так и для лечебных процедур.

Близнецам в начале недели рекомендуется не планировать никаких встреч и ограничить контакты. Любое общение в этот период может привести к конфликтам. Середина и вторая половина недели пройдет более гармонично. Это время идеально подходит для любовных свиданий и романтических знакомств.

Ракам предстоит много работать, однако денег от этого вряд ли станет больше. Сначала следует выровнять баланс между доходами и расходами. Вторая половина недели складывается на редкость гармонично для общения с близкими людьми в семейном кругу.

Львам в начале недели лучше воздерживаться от инициатив и поумерить свои амбиции. Начав добиваться своего, вы столкнетесь с множеством препятствий. Особенно ярко это может проявиться на работе в отношениях с начальством. Со среды ситуация поменяется к лучшему, общение станет более гармоничным.

Девы в начале недели будут ограничены в действиях. Скорее всего, это будет связано с ухудшением вашего самочувствия. Также в этот период важно поддерживать свою репутацию. Во второй половине недели у вас могут появиться деньги в количестве, достаточном для покупки некоторых желанных вещей.

Весам о стабильности и спокойствии пока придется забыть. В этот период могут произойти непредсказуемые события. Также в эти дни лучше воздержаться от активных дружеских контактов. Вторая половина недели складывается благоприятно для личностного роста и реализации заложенных в вас талантов.

Скорпионы столкнутся с некими внешними препятствиями, которые не позволят вам действовать самостоятельно. Скорее всего, старший родственник или любимый человек будет лишать вас инициативы и решать любые дела за вас. В конце недели рекомендуется предпринять действенные меры по укреплению здоровья.

У Стрельцов начало недели пройдет довольно бурно. Возможно, вы попытаетесь выполнять несколько дел одновременно. Однако такое распыление сил вряд ли возымеет эффект. Со среды по воскресенье у вас начнется интересная и веселая жизнь: появятся новые знакомые, активизируется общение со старыми друзьями.

У Козерогов в начале недели усилятся сексуальные потребности. Но ваши желания могут не совпадать с желаниями второй половинки. Со среды вы сможете переключиться на вопросы карьерного роста. Звезды советуют ставить перед собой конкретные цели и методично их добиваться.

У Водолеев может усилиться напряженность в семейных и деловых отношениях. Чтобы не наломать дров, постарайтесь в понедельник и вторник воздержаться от любых острых разговоров. Со среды напряжение спадет. В вас проснется жажда познания, захочется путешествовать, расширять горизонты своего мышления.

Рыбам придется много трудиться, однако звезды советуют не перенапрягаться. Стараясь поскорее решить все дела, вы можете допустить ошибки. Активное общение с окружающими может забрать у вас немало сил и времени. В конце недели вы почувствуете усиление физического влечения к любимому человеку. // Фото: cosmo.ru