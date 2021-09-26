Астрологи назвали три знака, которым повезет в финансовых делах

Начало недели будет весьма напряженным. Вероятны различные сложности и препятствия в делах. Нужно научиться разделять ситуации, в которых от нас ничего не зависит, и те, где нужно мобилизовать свои внутренние ресурсы и попытаться что-то изменить в лучшую сторону. Активность и энергичность обязательно помогут решить многие проблемы. Вторая половина недели благоприятна для открытого и прямого общения, что будет способствовать лучшему пониманию точки зрения собеседника. В личных отношениях вы сможете дать четкую и ясную оценку ситуации, взглянуть на себя и любимого человека без иллюзий. Это подходящее время для укрепления вашего союза, внесения в него большей определенности.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов обострятся противоречия в деловом или любовном союзе. Возможно, ваш партнер не будет считаться с вашим мнением. В супружеских парах споры могут возникать из-за выбора наиболее приоритетных целей в семье. Между тем в этот период удастся улучшить финансовую ситуацию.

У Тельцов неделя благоприятна для супружеских отношений. Вы сможете спокойно и конструктивно обсудить с партнером возникшие разногласия и прийти к согласованному решению. Сейчас можно приглашать гостей, встречаться с друзьями.

У Близнецов может усилиться стремление к свободному и независимому стилю поведения, что приведет к росту напряжения в отношениях с любимым человеком. Неделя пройдет вполне успешно для профессиональной деятельности. Вы отлично справитесь со всеми делами. Способствовать этому будет хорошее самочувствие.

У Раков могут возникнуть разногласия в семье. Наиболее вероятной причиной будут бытовые хлопоты. На работе возможны различные изменения, придется уделять профессиональной деятельности больше внимания. Такая ситуация вряд ли понравится вашим близким. Постарайтесь, чтобы семья оставалась в приоритете.

Львов ждет большое количество знакомств, встреч, поездок. Постарайтесь пресекать пустые разговоры, иначе не успеете справиться с поставленными задачами. Также важно не распыляться по мелочам. Научитесь твердо говорить нет, не давая вовлечь себя в решение чужих проблем.

У Дев неделя складывается благоприятно для учебы, коротких поездок и контактов с партнерами. Не допускайте разногласий в супружеских отношениях, обязательно проговаривайте проблемные моменты, тогда вам удастся прийти к компромиссу.

Весы будут склонны к принятию волевых решений. Однако ваше стремление к самостоятельности может превратиться в бунтарство и привести к семейному конфликту. Чтобы избежать этого, переключитесь на решение хозяйственных вопросов. В этот период вам будет сопутствовать удача в финансовых делах.

Скорпионы могут почувствовать ограничения в свободе действий. Возможно, вы не сможете совершить какой-то поступок из-за данного кому-то обещания. Эта неделя благоприятствует творческим проявлениям, занятиям своим хобби, развлечениям. В романтических союзах усилится нежность и взаимопонимание.

У Стрельцов стремление получить все и сразу может обернуться полным провалом. Даже если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит вкладывать свои средства в рискованный проект. Гораздо лучше будут обстоять дела в семье, отношения с близкими людьми будут радовать теплом и гармонией.

У Козерогов желание добиться чего-то значительного в жизни может столкнуться со столь же сильным сопротивлением извне. Не исключено возникновение противоречий в отношениях с начальством и близкими родственниками. Найти полное взаимопонимание вам удастся лишь с друзьями.

У Водолеев могут сорваться планы относительно дальней поездки. Возможно, причиной станут осложнения с получением документов. Успеха можно ждать в профессиональной деятельности, карьере и финансовой сфере. Скорее всего, улучшатся в этот период и отношения с близкими родственниками.

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на расширении своего кругозора. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, благодаря чему вы сможете преуспеть в изучении иностранных языков. Успешно сложатся дальние поездки, путешествия. // Фото: georgiatimes.info