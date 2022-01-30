Астрологи предостерегли от соблазнов на стороне

На этой неделе будет очень актуальна тема личных взаимоотношений. Усилится взаимное притяжение между представителями разных полов, однако и мужчины, и женщины будут преследовать собственные цели, которые порой могут оказаться совершенно противоположными. Не исключены разногласия между постоянными партнерами. Для того чтобы сгладить существующие проблемы, рекомендуется добавить в вашу связь больше романтики и страсти. Могут появиться соблазны на стороне. Однако звезды советуют трижды подумать, прежде чем пускаться во все тяжкие – от этого могут пострадать существующие отношения. В этот период будет довольно просто завязать новые знакомства, но обрести надежного спутника жизни станет намного сложнее.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов неделя будет связана с выполнением рутинных обязанностей, от которых никак нельзя отказаться, даже если очень хочется. Возможно, на вас навалится много бытовых дел. Старайтесь чередовать работу и отдых. В свободное время рекомендуется встречаться с друзьями, общаться по интернету.

Тельцы могут столкнуться с конфликтной ситуацией, связанной с отношениями между вашим любимым человеком и друзьями. Возможно, вы будете поставлены перед выбором, и достигнуть компромисса будет крайне трудно. Самое лучшее в этой ситуации — развести конфликтующие стороны.

Близнецам могут встретиться препятствия на пути к поставленным целям. Возможно, перед вами откроются перспективы для карьерного роста, но обстоятельства в семейной жизни не позволят ими воспользоваться. При всей сложности положения звезды советуют вам начать интенсивно работать на благо семьи.

У Раков увеличится количество контактов, однако многие из них будут весьма напряженными. Возрастает интерес к информации, поездкам, образованию. Но будьте готовы к тому, что ничего не будет даваться вам легко. Если обстоятельства вас не подгоняют, звезды советуют отложить важные дела до лучших времен.

Львам рекомендуется оказывать больше доверия своим партнерам. Постарайтесь передать инициативу любимому человеку, а часть полномочий — коллеге. Отдохните от ответственности и просто побудьте ведомыми. Единственная сфера деятельности, контроль над которой нельзя отпускать, это финансы.

Девам неделя может запомниться разногласиями с любимым человеком. Постарайтесь отнестись к ситуации философски и внимательно прислушайтесь к позиции или претензиям партнера. Основной темой для споров может стать выполнение бытовых обязанностей.

У Весов главной причиной для беспокойства может стать здоровье. Сейчас крайне важно соблюдать меры профилактики. Намного позитивнее станут развиваться ваши романтические отношения. Общение с объектом вашей симпатии будет не только радостным, но и полезным — вы откроете для себя много интересного.

Скорпионам захочется заняться благоустройством своего дома — что-то обновить и слегка поэкспериментировать. Сейчас хорошее время для покупки различной бытовой техники и хозяйственных принадлежностей. В личной жизни, напротив, эта неделя станет для вас испытанием чувств на прочность.

Стрельцам рекомендуется укреплять отношения с родственниками. У вас могут осложниться дела на работе: например, возникнет конфликт. Постарайтесь в кругу семьи черпать силы, восстанавливаться после переживаний и волнений. Также можно посоветоваться с друзьями: они дадут вам правильную подсказку.

Козерогам звезды не советуют отправляться в путешествия. Если поездку нельзя отменить, не стоит брать с собой большую сумму денег на карманные расходы. Также это не лучшее время для общения со знакомыми и родственниками. Постарайтесь ограничить контакты и не загружать себя новой информацией.

Водолеям рекомендуется ограничить расходы и не брать деньги в долг. Возможно, вы сможете выработать более рациональный подход к вопросам распределения финансов. Свободное время стоит провести в компании друзей или в общении с единомышленниками в интернете.

Рыбам нужно быть начеку, чтобы свойственной вам мягкостью не воспользовались другие люди в своих интересах. Если вы состоите в браке, то любимый человек может выдвинуть ряд претензий. Лучше пойти на уступки и не провоцировать конфликт. Также важно находить время для уединения. // Фото: pixabay.com