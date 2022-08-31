Артур Парфенчиков: У Карелии больше нет долгов перед банками

Согласно отчету, общее поступление доходов в бюджет Карелии составило 34,9 млрд рублей. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 23%. Расходы исполнены в сумме 33,5 млрд рублей, с ростом к уровню прошлого года на 27%. Профицит составил 1,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 20,3 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатели 2021 года.

Министр финансов отметила, что по итогам I полугодия в республике сохраняются высокие темпы роста поступления доходов за счет работы реального сектора экономики. Он обеспечивает порядка 93% прироста налоговых поступлений.

Общий объем безвозмездных поступлений составил 14,6 млрд рублей, что на 32% выше аналогичного периода прошлого года. Трансферты из федерального бюджета предоставлены республике в объеме 12,9 млрд рублей. Рост к уровню прошлого года - 2,5 млрд рублей, или на 23,3%.

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья поступили в сумме 1,5 млрдрублей, что в 3,7 раза больше показателей прошлого года. Все расходные обязательства республики обеспечены в полном объеме.

По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность. Более 63% от общего объема расходов или 21,1 млрд рублей приходится на реализацию мероприятий в социальной политике (9,3 млрд рублей), образовании (7,8 млрд рублей), здравоохранении (2,9 млрд рублей), культуре и спорте (1,0 млрд рублей).

Помимо социальной сферы значительно увеличено финансирование на развитие экономики Карелии. За первые 6 месяцев на эти цели направлено 9,6 млрдрублей, в том числе в рамках дорожной деятельности 3,2 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 36%.

На реализацию национальных проектов как на республиканском, так и на муниципальных уровнях направлено в общей сложности 6,0 млрд рублей.

Муниципальные образования и городские округа за полгода получили поддержку от республики на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Объем государственного долга, согласно представленному отчету, на 1 июля 2022 года составил 20,8 млрд рублей или 49,5 % от планового годового объёма налоговых и неналоговых доходов республики. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Карелия сохраняет кредитный рейтинг на уровне ruBBB- с прогнозом «стабильный». Бюджетные ограничения в части дефицита и государственного долга, установленные бюджетным законодательством и соглашениями с Минфином России, соблюдены.

В этом году Карелия заместила все коммерческие займы федеральными бюджетными кредитами под минимальную ставку 0,1%. Таким образом, на обслуживании государственного долга образовалась экономия, которую республика перенаправила на первоочередные расходы.

«Сегодня Карелия не имеет долгов перед коммерческими банками. Наша сегодняшняя кредитная линия – это линия развития. Кредиты, которые республика получает под минимальную процентную ставку, мы можем использовать для развития своего инвестиционного потенциала. Это серьезный результат работы финансово-экономического блока Правительства»,

- отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

Глава региона дал поручение профильным министерствам в рамках проектной деятельности проработать возможности, которые позволят республике вложить дополнительные федеральные средства в развитие приграничных территорий:

«Мы знаем, где нужно простроить сады, дома культуры, жилищно-коммунальную инфраструктуру, дороги, где необходимо обеспечить связь. По каждой федеральной программе и по каждому национальному проекту мы должны максимально использовать все возможности».

Отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за I полугодие 2022 года направлен на дальнейшее рассмотрение в Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату. Фото: pxhere.