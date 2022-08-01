Артур Парфенчиков проверил ход благоустройства «Галереи Героев»

Глава Карелии провел рабочую встречу с участием городских властей и подрядчика, чтобы лично убедиться в качестве проводимых работ. Также Артур Парфенчиков проверил улицы, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонтом «Галереи Героев» занимается та же организация, которая устанавливала стелу «Город воинской славы» и благоустраивала территорию вокруг неё. Подрядчик заново обустроит лестничные спуски, восстановит цветники, а также замостит дорожки брусчаткой и тротуарной плиткой.

На объекте уже завершились демонтажные работы и подготовка к устройству спусков, вскоре на стены нанесут облицовочный материал. Сейчас строители занимаются мощением круглой площади и укладкой гранитных плит по всему радиусу галереи. Завершить работы планируют в начале осени. Общая стоимость контракта составит порядка 23 млн рублей.

В прошлом году работы по ремонту городских улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» шли опережающими темпами. Администрации Петрозаводска удалось выполнить план как на 2021, так и 2022 год. Сегодня городские власти ведут ремонт улиц, которые включены в план следующего года.

Артур Парфенчиков проинспектировал перекресток улиц Фридриха Энгельса и Красной: там обновили асфальт, установили новые бетонные и гранитные бордюры, а также заменили люки.

На одном из участков, примыкающих к перекрестку, отсутствовал тротуар. Глава Карелии поручил решить вопрос с благоустройством этой территории. Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова отремонтируют участок от улицы Красной до Крупской, с такой просьбой в адрес властей неоднократно обращались водители.

Всего до конца года в рамках «БКД» в Петрозаводске обновят 15 автодорог с тротуарами, их общая протяженность составит более 11 километров.