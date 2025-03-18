Артур Парфенчиков поздравил участников праздничного митинга-концерта

Сегодня в Петрозаводске сотни жителей и гостей столицы Карелии объединил митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 11 лед назад, 18 марта 2004 года, полуостров вернулся в состав нашего государства и вновь стал его неотъемлемой частью. Разделить общую радость праздника воссоединения с Россией пришли ветераны и участники специальной военной операции, юнармейцы и волонтеры Победы, представители республиканских общественных организаций и учреждений.

В мероприятии приняли участие более 1700 человек.

С праздником собравшихся поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Для любого россиянина Крым – это часть нашей ментальности и культуры. Крым – это древняя Русь, реформы и победы Потемкина. Крым – это героическая оборона Севастополя под предводительством легендарного Нахимова. Крым – это наша живопись, литература, поэзия, архитектура – это все в наших сердцах. Сегодня мы вместе с крымчанами, с нашего далекого севера, с арктических рубежей великой Родины шлем братский привет и говорим Крыму: «Мы вместе. Мы навсегда!»,

– сказал руководитель региона.

Участников митинга-концерта также приветствовали участник СВО, председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Республики Карелия Владимир Максимкин.

Над сценой развернулся российский триколор как главный символ единения жителей нашей необъятной Родины.

Свои музыкальные номера участникам праздника подарили творческие коллективы Карелии – вокальная студия «Соло», ансамбль «Петроглиф» и артисты Музыкального театра Карелии. Все желающие смогли отведать горячий чай с крымскими травами и свежей выпечкой.

Напомним, что праздничные мероприятия в эти дни пройдут на всей территории республики. В Петрозаводске каждый желающий сможет ознакомиться с тематической выставкой фотохудожника и фотожурналиста Марины Львовой «Крым. Следы истории». Экспозиция будет работать в фойе Петровского дворца. Волонтеры Победы проведут для студентов среднего профессионального образования Всероссийский урок памяти, посвященный 11-й годовщине исторического события. С 13 по 31 марта в Национальной библиотеке Республики Карелия работает книжная выставка «Россия. Крым. Севастополь. Наш выбор - быть вместе».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия