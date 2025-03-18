Путин сделал несколько назначений в Карелию

Владимир Путин назначил трех новых судей в Карелию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Так, новым судьей Петрозаводского городского суда стала Яна Ветрогон. Судьей Суоярвского районного суда стал Владимир Ушанов. Судьей Арбитражного суда республики Карелия назначена Елена Лазарева.

Соответствующий указ президента России №153 подписан сегодня, 18 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.